Delincuentes vacían Joyería Omega en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La delincuencia volvió a golpear al comercio establecido en el corazón de Monclova, luego que amantes de lo ajeno vaciaran una joyería durante la madrugada de este miércoles, aprovechando la ausencia de vigilancia para apoderarse de diversas piezas de oro y plata.

El robo fue descubierto alrededor de las 07:40 horas, cuando Ricardo Cardoza Méndez, de 60 años, propietario de Joyería Omega, ubicada sobre la calle Miguel Blanco, casi esquina con Juárez, llegó para iniciar su jornada laboral y encontró violentado el candado de la cortina metálica del establecimiento. Fue cortado con una segueta.

Al ingresar al negocio, el comerciante confirmó que los delincuentes habían saqueado la mercancía exhibida y almacenada en el local, llevándose principalmente cadenas de oro y plata, además de otras piezas de joyería, cuyo valor económico no fue revelado.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de los hechos, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las primeras diligencias para recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, los ladrones lograron ingresar tras forzar la cortina metálica del negocio, actuando con el tiempo suficiente para vaciar prácticamente el establecimiento antes de darse a la fuga sin ser detectados.

Los agentes ministeriales realizaron la búsqueda de indicios en el inmueble y revisarán cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con la esperanza de reconstruir la ruta de escape de los responsables.

Finalmente, las autoridades orientaron a Ricardo Cardoza Méndez para que formalizara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras los detectives mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el robo y dar con el paradero de quienes perpetraron el golpe en pleno centro de la ciudad.