Robo de tablet en Monclova: Ladrón escapa en bicicleta

MONCLOVA, COAH. — La tranquilidad en el estacionamiento de una tienda departamental ubicada en la colonia Pedregal de San Ángel se vio interrumpida la noche de ayer, luego de que un presunto ladrón se apoderara de una tablet electrónica y escapara del lugar sin ser detenido.

Los hechos ocurrieron en el exterior del establecimiento Gutiérrez y Pípuro, situado al oriente de la ciudad, donde un empleado dejó momentáneamente una tablet utilizada para la lectura de libros, junto con su cargador, dentro de uno de los carritos de compras.

De acuerdo con el reporte, el guardia de seguridad Pedro Uribe Alvarado señaló que un individuo llegó al estacionamiento a bordo de una bicicleta y, aprovechando un descuido, tomó los aparatos electrónicos para posteriormente emprender la huida a toda velocidad.

El sospechoso abandonó el lugar antes de que pudiera ser interceptado, perdiéndose entre las calles cercanas sin que nadie lograra darle alcance.

Tras percatarse del robo, personal de la tienda solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad, movilizándose elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades realizaron las primeras diligencias en el sitio, recabando información sobre las características del responsable y revisando posibles indicios que permitan establecer su ruta de escape.

Asimismo, se inició la búsqueda del presunto delincuente, quien logró apoderarse del equipo electrónico y evadir la acción policial.

El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las indagatorias para tratar de identificar y localizar al responsable del robo.