Dos sujetos escapan tras robo y agresión en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Dos sujetos escaparon luego de ser sorprendidos presuntamente robando mercancía de una tienda de conveniencia en la colonia El Pueblo, donde uno de ellos habría agredido a un trabajador.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, en su cruce con la calle Kennedy.

De acuerdo con el reporte, uno de los empleados descubrió a un individuo cuando aparentemente sustraía productos, por lo que decidió enfrentarlo y exigirle que los regresara. Al verse descubierto, el sujeto salió rápidamente del establecimiento, donde ya lo esperaba un cómplice.

El segundo individuo habría intervenido para agredir al trabajador, tras lo cual ambos escaparon de la zona. Uno de ellos huyó a bordo de una camioneta tipo Suburban de color blanco.

Después del reporte al 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al negocio para tomar conocimiento de los hechos. También se movilizaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal para realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda por las calles aledañas, pero, pese a los recorridos, no lograron ubicar a los presuntos responsables ni la camioneta en la que uno de ellos escapó.

El trabajador proporcionó las características de los individuos. Uno vestía playera gris y pantalón de mezclilla, mientras que el segundo fue descrito como de complexión delgada, alto y de entre 25 y 28 años.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los afectados acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia y aportar los datos que permitan identificar y localizar a los responsables.