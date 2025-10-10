Policía busca delincuente tras asalto en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un asalto fue perpetrado la tarde de ayer en la tienda de 24 horas ubicada en la colonia FSTSE Estancias, cuando un sujeto armado con un cuchillo amenazó a la cajera y despojó al establecimiento de la cantidad de más de cinco mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 15:30 horas en la tienda de conveniencia de la calle Camino a la Violeta, entre las calles San Sebastián y San Pedro. Según el reporte recibido por las autoridades, el encargado del establecimiento, Jaime Martínez, fue quien alertó a los oficiales tras el robo.

Martínez relató que un hombre ingresó al local vestido con un pantalón de mezclilla azul claro, sudadera gris y una gorra roja.

La cajera, identificada como Azul Guadalupe Morín Gallegos, explicó que el individuo, al ingresar al establecimiento, la amenazó con un cuchillo y se dirigió rápidamente hacia el área de cajas.

Con rapidez, el delincuente sustrajo el dinero de la caja registradora, sumando un total de cinco mil 467 pesos, y salió del local con rumbo desconocido.

La víctima, visiblemente afectada por el incidente, inmediatamente dio aviso a su encargado, quien a su vez notificó a la policía.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron al lugar, revisaron los videos de las cámaras de seguridad para conocer la identidad del asaltante.

Sin embargo, el responsable del robo logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

Las autoridades realizaron un operativo para dar con el paradero del delincuente, quien se encuentra prófugo.

La Policía Municipal orientó a los afectados a formalizar su denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable.