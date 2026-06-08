Hallan sin vida a abuelito; se extraviaba con frecuencia

OCAMPO, COAH.- La esperanza de encontrarlo con vida se extinguió este lunes luego de que autoridades localizaron sin vida a Rogelio Arreguín, adulto mayor de 74 años que había sido reportado como desaparecido y cuya ausencia mantenía en angustia a sus familiares.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes, aproximadamente un kilómetro de la cabecera municipal de Ocampo, sobre el camino que conduce al ejido San Miguel, donde elementos de Seguridad Pública y Protección Civil realizaban un operativo de búsqueda tras recibir el reporte de su desaparición durante el fin de semana.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales, Rogelio tenía antecedentes de extravíos debido a problemas para orientarse, situación que en diversas ocasiones movilizó a corporaciones y ciudadanos para ayudar a localizarlo.

Incluso, el pasado 23 de abril, el hombre fue encontrado deambulando en las inmediaciones del Parque Xochipilli 1, en Monclova, sin recordar cómo regresar a su domicilio ni proporcionar datos precisos de algún familiar, situación que permitió entonces que fuera auxiliado y entregado sano y salvo a sus seres queridos.

Sin embargo, en esta ocasión la historia tuvo un desenlace distinto.

Tras varios días sin tener noticias de él, familiares solicitaron apoyo a las autoridades, quienes activaron un operativo de rastreo encabezado por la Dirección de Seguridad Pública de Ocampo. Los recorridos iniciaron desde la cabecera municipal y se extendieron hacia los ejidos Charcos de Figueroa y San Miguel, debido a que esa zona era el último punto donde se tenía conocimiento de su presencia.

Fue durante esas labores cuando los elementos localizaron el cuerpo del adulto mayor a un costado del camino rural, confirmando la noticia que ninguna familia desea recibir.

El hallazgo generó consternación entre habitantes de Ocampo, donde varios vecinos conocían al hombre y estaban enterados de los constantes episodios en los que perdía el rumbo al salir de su hogar.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían revelado las causas del fallecimiento, por lo que será mediante las investigaciones y estudios forenses que se determine qué ocurrió durante sus últimas horas de vida.