Control de Accidentes Interviene Tras Choque en Bulevar Harold R. Pape

Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este jueves en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia La Salle, dejó como saldo únicamente daños materiales, aunque el susto para los involucrados fue inevitable.

El percance ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, cuando Rogelio Escamilla Iracheta trató de incorporarse a la avenida La Salle, proveniente del bulevar Harold R. Pape.

Justo en ese momento circulaba por su vía libre, en dirección al sur, un Chevrolet DNX color guinda, manejado por Edgar Daniel Rincón Sandoval, quien no tuvo oportunidad de frenar, impactando de lleno el costado derecho del vehículo de Escamilla.

El choque ocasionó cuantiosos daños en ambos automóviles y afectó la circulación en plena hora laboral, mientras decenas de conductores redujeron la velocidad para evitar otro accidente.

Elementos de Control de Accidentes arribaron de inmediato para realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.

Finalmente, los conductores optaron por un acuerdo amistoso, evitando que el hecho pasara a mayores consecuencias legales.