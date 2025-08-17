Rolando Segura Cantú inicia proceso de rehabilitación tras intervención familiar

En un desesperado intento por salvarlo de las garras de las adicciones, una familia de la colonia Los Noventas pidió apoyo a las autoridades para internar a un joven que, bajo los efectos de sustancias tóxicas, se volvió agresivo y fuera de control.

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 13:30 horas de este sábado, en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Ciprés, donde oficiales de la unidad 261 de la Policía Municipal, acudieron tras el llamado de auxilio por parte de los parientes del afectado.

Se trataba de Rolando Segura Cantú, de 23 años, quien fue localizado inhalando sustancias tóxicas y comportándose de manera agresiva en el domicilio familiar.

Al arribo de los uniformados, el joven fue asegurado sin oponer mayor resistencia y llevado a las celdas de Seguridad Pública para su resguardo temporal.

Fue más tarde que personal de un centro de rehabilitación arribó a la Comandancia Municipal para proceder con su traslado a las instalaciones del anexo, como parte del proceso de rehabilitación solicitado por sus seres queridos.

Los familiares tuvieron que tomar dicha decisión, la cual no fue fácil, confiando en que era la mejor manera de darle una oportunidad a Rolando de recuperar su vida, alejado de las drogas y el entorno que lo hundía.

El joven fue entregado formalmente al centro de atención, donde comenzará un proceso de desintoxicación y tratamiento integral.