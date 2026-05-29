Monclova enfrenta crisis de salud mental: incremento de suicidios

MONCLOVA, COAHUILA.- El mes de mayo concluyó con cifras preocupantes en materia de salud mental y seguridad pública, luego de que diversos casos de suicidio registrados en la ciudad y municipios de la Región Centro colocaran el tema entre los de mayor impacto social durante las últimas semanas.

De acuerdo con una revisión periodística de los reportes atendidos por corporaciones de emergencia y autoridades, la mayoría de los casos correspondió a mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, un patrón que se repitió en varios de los sucesos documentados durante el mes.

Los registros también reflejaron un cambio en las características de los hechos atendidos por las autoridades, ya que en esta ocasión predominó el consumo de sustancias y medicamentos en los casos reportados, mientras que otros métodos que históricamente figuraban entre los más recurrentes tuvieron menor incidencia.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando cuatro casos fueron reportados en un lapso menor a 48 horas, movilizando a corporaciones policiacas, paramédicos y personal de distintas instituciones de salud de la región.

Cada intervención representó una carrera contra el tiempo para los cuerpos de emergencia; sin embargo, varios de los casos terminaron por consumarse, dejando un profundo impacto entre familiares, amigos y comunidades enteras.

Las cifras registradas durante mayo encendieron nuevamente las alertas sobre una problemática que continúa presente en la región y que ha mostrado una tendencia preocupante entre sectores jóvenes de la población.