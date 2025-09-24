Choque en Bulevar Harold R. Pape de Monclova Deja Importantes Daños Materiales

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vial ocurrido la tarde de ayer en el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo importantes daños materiales, después de que un conductor a exceso de velocidad chocó contra una camioneta y, tras el impacto, rebotó contra otro vehículo, causando una serie de afectaciones materiales.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando el conductor de un Nissan March de color blanco, identificado como Santiago Moreno Rodríguez, de 35 años, circulaba a alta velocidad por los carriles de circulación de sur a norte.

Según testigos, el conductor perdió el control de la unidad al tratar de rebasar y se impactó contra una Mitsubishi Outlander gris, que circulaba correctamente por el carril derecho.

El fuerte impacto causó que el Nissan March rebotara y se estrellara contra un Mazda 3 azul, que transitaba por el carril central. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los tres vehículos involucrados sufrieron daños materiales de consideración.

Santiago Moreno Rodríguez, quien vive en la Colonia Praderas del Sur, fue el principal responsable del accidente, ya que no se respetó el límite de velocidad en una zona donde la circulación es habitual, generando alarma entre los automovilistas y transeúntes.

Los conductores de los otros dos vehículos involucrados en el accidente, Juan Fernando Maldonado Maldonado, de 45 años, quien conducía la Mitsubishi Outlander, y Denisse Ortiz, de 25 años, conductora del Mazda 3, no resultaron lesionados, aunque el incidente les causó daños considerables en sus unidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron rápidamente al lugar de los hechos, donde elaboraron el peritaje correspondiente y confirmaron que el conductor de Nissan March fue el causante del choque. Los vehículos involucrados fueron trasladados a un corralón para realizar los trámites correspondientes.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas, pero los daños fueron sustanciales, ascendiendo a varios miles de pesos. Las autoridades continúan con la investigación para deslindar responsabilidades.