SEDENA Investigado por Abuso Sexual en Hotel de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un escalofriante caso de abuso sexual fue reportado la mañana de ayer en la Zona Hotelera, específicamente en la Privada Cuauhtémoc del Centro, donde un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue señalado como el agresor. La denuncia fue realizada por una mujer, quien informó a las autoridades sobre el abuso sufrido por su hija, de 42 años, a manos de un oficial militar.

De acuerdo con la declaración de la madre, Nieves Lara Miranda, los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas de la madrugada, mientras se encontraba en su vivienda, que también renta habitaciones a los huéspedes. Según la víctima, el soldado, que se encontraba hospedado en el lugar, abusó de ella al realizarle tocamientos sin su consentimiento. Tras perpetrar el delito, el agresor abandonó el lugar.

Ante la gravedad del caso, los elementos de la Policía Municipal se movilizaron rápidamente al sitio para tomar conocimiento del incidente. La mujer relató, visiblemente alterada, que el soldado se pasó de la raya mientras ella descansaba en su hogar, que se encuentra en las cercanías del Hotel Viena.

Los oficiales de la unidad 214, al ser informados de los hechos, orientaron a la madre de la afectada a acudir ante las autoridades competentes para formalizar la denuncia. A pesar de la seriedad de la acusación, el presunto agresor logró huir del lugar, y hasta el momento no ha sido detenido.