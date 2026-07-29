Seguridad Pública realiza operativos de revisión de motocicletas en Frontera

FRONTERA COAH.- Elementos de Seguridad Pública de Frontera mantienen operativos de revisión a motocicletas en distintos sectores del municipio con el propósito de verificar que las unidades cuenten con documentación en regla y combatir su utilización en actividades ilícitas.

Los recorridos de inspección se realizaron de manera sorpresiva en las colonias La Sierrita, Occidental, Borja, Jardines del Aeropuerto y 10 de Mayo, donde los oficiales solicitaron a los conductores la documentación que acredita la legal propiedad de sus motocicletas.

De acuerdo con la información proporcionada, las unidades cuyos propietarios no puedan comprobar su legítima posesión serán aseguradas de manera preventiva y permanecerán bajo resguardo de la autoridad hasta que se acredite su propiedad mediante la documentación correspondiente.

Las acciones forman parte de la estrategia implementada por las corporaciones de seguridad tras el incremento de reportes por robo de motocicletas, algunas de las cuales, según las autoridades, han sido utilizadas para la comisión de diversos actos ilícitos.

Durante el operativo también se constató que un importante número de motociclistas portaba su documentación en regla y utilizaba el equipo de seguridad obligatorio, por lo que pudieron continuar su circulación sin contratiempos.

Las autoridades reiteraron que este tipo de revisiones continuará de forma aleatoria en diferentes sectores del municipio como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y prevenir delitos relacionados con el uso de motocicletas.