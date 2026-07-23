Policía Municipal Frontera refuerza seguridad en comercios y bancos

FRONTERA, COAH.– Elementos de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo de vigilancia en bancos, cajeros automáticos y comercios de la Zona Centro de Frontera, con el propósito de reforzar la seguridad, brindar tranquilidad a la ciudadanía y prevenir robos.

El despliegue se realizó la tarde del jueves, cuando oficiales de la Policía Municipal recorrieron el primer cuadro de la ciudad como parte de las acciones preventivas implementadas por la corporación.

Durante el operativo, los uniformados supervisaron los diferentes centros bancarios y cajeros automáticos, para posteriormente extender los recorridos a los establecimientos comerciales del sector.

Los agentes realizaron labores de proximidad social al visitar cada negocio y dialogar directamente con propietarios y encargados, a quienes reiteraron la presencia policial y la disponibilidad de la corporación para atender cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo del operativo fue fortalecer la seguridad en la Zona Centro, mantener protegidos los comercios y las instituciones bancarias, además de inhibir posibles asaltos o atracos mediante una mayor presencia preventiva de la Policía Municipal.

Las autoridades municipales mantienen este tipo de recorridos como parte de las acciones orientadas a preservar el orden y la seguridad en las áreas de mayor actividad comercial del municipio.