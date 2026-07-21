Jorge Gonzales, de 42 años, encontrado sin vida en su hogar

EJIDO ESTACIÓN HERMANAS - Un hombre de 42 años fue localizado sin vida la mañana del martes en el patio de su domicilio, ubicado en la calle Francisco Villa del ejido Estación Hermanas, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

De acuerdo con la información recabada, la señora María de los Ángeles acudió a la vivienda de su hermano, Jorge Gonzales, debido a que éste atravesaba por un cuadro de depresión. Al ingresar al inmueble, lo encontró suspendido con una soga en el patio.

Tras el hallazgo, solicitó de inmediato el apoyo de paramédicos de Protección Civil. A su llegada, los socorristas confirmaron que Jorge ya no presentaba signos vitales.

Con base en la información disponible, familiares señalaron que la víctima enfrentaba un cuadro de depresión y presuntamente consumía sustancias tóxicas.

Elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y ordenar el traslado del cuerpo, mientras se integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.