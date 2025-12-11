La iglesia llama a la empatía: Néstor Martínez y los problemas emocionales

La temporada decembrina acrecienta los problemas emocionales, problemas de depresión que llevan a la población a salir por la puerta falsa, por lo que la iglesia hizo un llamado urgente a reforzar la empatía, la compañía y la atención hacia quienes enfrentan soledad, carencias o situaciones personales complicadas.

El Vicario de la Diócesis, Néstor Martínez, señaló que mientras que para muchos el mes de diciembre es una temporada de celebración y de convivencia familiar, también es un periodo en el que se intensifican sentimientos de nostalgia y frustración en personas que no atraviesan por un buen momento.

Durante el mes de diciembre se incrementa el número de suicidios de personas que pasan por un mal momento emocional, así como aquellos que sufrieron alguna pérdida durante el año, por lo que se ven casos como el del joven de 24 años de edad de Nadadores que toman este tipo de decisiones.

"Este es un tiempo en el que a veces llega la nostalgia, la desesperación, la frustración, a veces es muy difícil vivir este tipo de situaciones, porque no estamos en los zapatos de los demás para saber cómo le está pasando".

Es por eso que señaló que pequeños gestos pueden significar un gran apoyo para quienes se sienten al borde emocionalmente.

"Queremos invitar a todos a ser más empáticos y compartir un poco con aquellos que no tienen, compartir no solamente cosas materiales sino también un buen saludo, compañía, oportunidades para platicar, que quienes pasan por un mal momento sepan que no están solos".

Recordó que todas las personas atraviesan etapas complicadas en algún momento de su vida, por lo que la solidaridad emocional es indispensable, en donde dijo que la amistad, la cercanía, la fraternidad es lo que muchas veces se necesita, para cambiar de mentalidad y salir adelante.

Finalmente, llamó a no dejar solos a quienes pasan por una crisis y a recordar que, desde la fe, siempre existe acompañamiento.