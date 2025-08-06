Taxista trasladado al hospital tras salida de camino en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– Un taxista resultó lesionado la tarde de este miércoles tras protagonizar una salida de camino en el bulevar Santa Cecilia, a la altura de la colonia Héroes del 47. El accidente ocurrió cerca de las 16:20 horas, movilizando a las autoridades locales y a los socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El conductor del taxi, identificado como Antonio de Jesús Lerma Rodríguez, de 32 años de edad, viajaba en su vehículo Nissan Tsuru blanco, modelo 2017, con placas A151CYA, cuando perdió el control del volante por causas aún no determinadas, saliendo de la carretera y terminando fuera del camino.

Al lugar acudieron rápidamente paramédicos de Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a Antonio, quien presentaba diversas lesiones tras el impacto. El taxista fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova para recibir atención médica.

El taxi terminó con serios daños por lo que fue necesario que oficiales de Control de Accidentes elaboraran el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente. Tras realizar las diligencias, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar el automóvil de alquiler al corralón.

La rápida intervención de los socorristas y las autoridades evitó consecuencias más graves para el conductor, quien se encuentra bajo observación en el hospital.