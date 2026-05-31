Monclova: perro en riesgo tras ser dejado en camioneta

MONCLOVA, COAH. - Ante las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad, un perro estuvo a punto de perder la vida tras permanecer encerrado durante varias horas en el interior de una camioneta estacionada en la colonia San Salvador.

Los hechos fueron detectados durante la tarde de ayer sobre la avenida Acereros, a espaldas del estadio de béisbol del mencionado sector, donde elementos de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron que un animal se encontraba en evidente estado de sofocación dentro de una camioneta Ford de color blanco completamente cerrada.

De acuerdo con testimonios de vecinos del lugar, el perro había permanecido encerrado prácticamente durante todo el día, soportando las elevadas temperaturas que se registraban en la unidad, situación que puso en riesgo su vida.

La presencia de los uniformados llamó la atención de habitantes del sector, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones en que se encontraba el animal y señalaron que nadie había acudido a verificar su estado durante varias horas.

Tras confirmar la situación, los oficiales iniciaron las diligencias correspondientes para localizar al propietario de la unidad y esclarecer las circunstancias en que el perro fue dejado dentro del vehículo.

Las autoridades municipales informaron que se realizarían las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades, ya que el animal pudo haber fallecido a consecuencia de un golpe de calor provocado por el encierro.

El caso causó indignación entre vecinos y automovilistas que presenciaron la movilización, al considerar que las condiciones extremas del clima representan un serio peligro para cualquier ser vivo que permanezca encerrado dentro de un vehículo.