Conductora de Tesla provoca choque con Chevrolet Sonic en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este martes, un aparatoso accidente ocurrió sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura del cruce con la calle Mozambique, cuando la conductora de un flamante Tesla no tomó las precauciones necesarias al intentar ingresar a un cajón de estacionamiento, lo que la llevó a ser impactada por un Chevrolet Sonic al que le invadió carril.

El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas, cuando Gloria Cecilia Marrero Flores, quien conducía el vehículo eléctrico Tesla 2024 de color azul, intentó estacionarse sin observar que por detrás de ella circulaba otro coche.

En ese momento, Lucero Isabel Rodríguez González, al volante de un Chevrolet Sonic 2015 de color negro, circulaba por el mismo carril y no pudo evitar el impacto, colisionando contra el Tesla.

El choque dejó daños materiales considerables en ambos vehículos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero el incidente generó la movilización de las autoridades locales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar el peritaje correspondiente. Tras una evaluación en el sitio, los oficiales establecieron que la responsable del incidente fue la conductora del Tesla, al no tomar las precauciones adecuadas al ingresar al cajón de estacionamiento y no observar el paso de otros vehículos. Como resultado, el Tesla fue declarado como el causante de los daños al Chevrolet Sonic.