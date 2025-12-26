El Toyota terminó con severos daños.

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante volvió a causar momentos de tensión sobre la carretera federal 57, luego que una conductora perdiera el control de su vehículo, chocara contra el camellón central y brincara a los carriles de circulación contrarios, dejando únicamente daños materiales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió este viernes a la altura del cruce con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en la colonia Estancias de San Juan Bautista. La conductora, identificada como Laisha Daryl Balboa Mejía, de 23 años, vecina del Fraccionamiento Valle Real número 167 en La Sierrita, Frontera, circulaba al sur a bordo de un Toyota Camry modelo 2009, color gris, cuando perdió el control de la unidad.

El vehículo terminó trepado sobre el camellón central y posteriormente brincó hacia los carriles contrarios, generando preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona. Afortunadamente, la conductora resultó ilesa, aunque su automóvil quedó con daños considerables.

Acciones de la autoridad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y supervisar la remoción del vehículo, asegurando la circulación mientras se llevaban a cabo las diligencias. Por fortuna, al momento del accidente no circulaba algún otro vehículo cuando el Toyota salió disparado hacia los carriles contrarios.