Camioneta de trabajador de Ironcast impacta tráiler en Monclova, dejando a conductor lesionado

MONCLOVA, COAH.— Un trabajador de la empresa Ironcast terminó con un fuerte golpe en el pecho y su camioneta del año severamente dañada, luego de estrellarse contra la caja de un tráiler que permanecía estacionada a la orilla de la Prolongación Industrial, la noche de este lunes.

El percance ocurrió alrededor de las 20:10 horas, cuando Josué Ortiz, de 56 años, se dirigía a su domicilio ubicado en la colonia Guadalupe tras concluir su jornada laboral.

El hombre conducía una camioneta Dodge Journey reciente modelo por la Prolongación Industrial, vialidad que conecta el Libramiento Carlos Salinas de Gortari con la avenida Industrial.

¿Qué ocurrió?

Sin embargo, a la altura del tramo que antecede a la empresa Trinity —zona que carece de alumbrado público—, la falta de visibilidad le jugó en contra. Sin percatarse de que una enorme caja de tráiler estaba estacionada parcialmente sobre el carril de circulación, el conductor terminó por impactarse de lleno contra ella.

El golpe provocó que Josué resultara con dolor intenso en el pecho derivado del cinturón de seguridad, mismo que, a pesar del susto, evitó una lesión de mayor gravedad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Socorristas del GRUM se movilizaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, confirmando que no presentaba heridas de consideración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, para posteriormente solicitar una grúa que trasladó la camioneta a un corralón.