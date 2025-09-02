Persecución tras choque de camión y camioneta

Un trabajador de una tienda departamental dedicada a la venta de materiales para construcción protagonizó un accidente vial sobre el bulevar Benito Juárez, al impactar un camión de carga contra una camioneta que se encontraba detenida en espera de la luz verde del semáforo.

El responsable fue identificado como Uriel Fernando Martínez Gutiérrez, conductor del camión, quien tras el percance intentó evadir responsabilidades dándose a la fuga, lo que desató una persecución por parte del afectado.

La víctima, Héctor Alejandro Reyes Martínez, tripulaba una camioneta Toyota Tacoma 2021 color gris, la cual presentó daños en un costado a consecuencia del impacto.

El afectado logró darle alcance al trabajador sobre el bulevar Tecnológico, al mismo tiempo que solicitaba la intervención de la Policía Municipal.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar y procedieron a asegurar al conductor responsable, quien fue trasladado a la Comandancia Municipal para responder por los hechos.

Finalmente, el ajustador de seguros acudió para iniciar las negociaciones sobre el pago de los daños, mientras que el camión y la camioneta involucrada fueron llevados a la jefatura.