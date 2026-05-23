Tragedia en Nadadores: Joven de 23 años encontrada sin vida en su hogar

NADADORES, COAH.- La mañana de este sábado, el silencio se apoderó del municipio de Nadadores luego de que una tragedia estremeciera a vecinos del sector centro, donde una joven de apenas 23 años perdió la vida dentro de su domicilio, provocando dolor, consternación y un ambiente de luto entre familiares y habitantes de la comunidad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Venustiano Carranza, hasta donde se movilizaron paramédicos de Protección Civil tras recibirse el reporte de una persona inconsciente al interior de una vivienda.

La llamada de emergencia provocó la rápida llegada de cuerpos de auxilio y autoridades, mientras vecinos observaban con preocupación el movimiento de unidades oficiales.

Detalles confirmados

Al ingresar al domicilio, socorristas localizaron a la joven identificada como América Debanhi Zúñiga Muñoz, quien ya no presentaba signos vitales.

Pese a los esfuerzos realizados, únicamente se confirmó el fallecimiento de la joven, situación que desató escenas de dolor entre familiares y personas cercanas que comenzaron a arribar al lugar.

La noticia se extendió rápidamente entre calles y colonias cercanas, generando sorpresa entre habitantes que conocían a la joven, recordada por vecinos como una persona amable, tranquila y cercana a la comunidad.

Impacto en la comunidad

Mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y recababan información en torno al caso, el exterior de la vivienda permaneció rodeado de familiares y conocidos que no daban crédito a lo ocurrido.

La tragedia dejó una profunda herida entre habitantes de Nadadores, donde la inesperada muerte de la joven provocó tristeza e impotencia entre quienes hoy lamentan una partida que terminó demasiado pronto y dejó un vacío imposible de llenar.