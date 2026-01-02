Incidente fatal en Frontera por broncoaspiración

FRONTERA, COAH.- Un amanecer marcado por la tragedia se registró en el municipio de Frontera, luego que un bebé de apenas dos meses de edad ingresó sin signos vitales a la Clínica Número 9 del IMSS. De manera preliminar, se indicó que el deceso podría estar relacionado con un cuadro de broncoaspiración.

El primer día del año se tornó en dolor para una familia fronterense, tras confirmarse la muerte del pequeño Víctor Manuel "N", quien se encontraba bajo el cuidado de sus familiares en un domicilio ubicado en la colonia Industrial. Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves 1 de enero, cuando la madre del menor notó que el bebé no reaccionaba y presentaba ausencia de respiración.

Ante la desesperación, la mujer intentó brindarle auxilio inmediato, sin lograr respuesta alguna. Al percatarse de la gravedad de la situación, solicitó apoyo a un vecino, quien acudió de inmediato para trasladarlos de urgencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a bordo de una camioneta Ford Lobo.

Pese a la rapidez con la que se realizó el traslado, al arribo del menor al área de urgencias, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales, situación que fue notificada de inmediato a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias de rigor.

Tras las primeras indagatorias, las autoridades descartaron indicios de violencia, por lo que el caso fue canalizado como un fallecimiento de causa médica.

Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá establecer con certeza la causa oficial del deceso.

El suceso generó consternación entre vecinos y familiares, quienes lamentaron profundamente la pérdida que marcó de manera trágica el inicio del año 2026.