Tráiler en llamas en la carretera federal 53 de Coahuila

CASTAÑOS, COAH.- Un fuerte susto se llevó el conductor de un tráiler que circulaba sobre la carretera federal 53, a la altura de la 'Y Griega', luego que las llantas traseras de la plataforma se incendiaron debido a un fallo en el sistema de frenos.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado, cuando el camión de carga, proveniente de Ciudad de México y con destino a Monclova tras haber descargado parte de su mercancía en Monterrey, presentó un sobrecalentamiento que terminó en llamas.

De acuerdo con el relato del chofer, los frenos "se amarraron" mientras avanzaban a velocidad, lo que generó fricción y provocó que el fuego iniciara en las llantas traseras.

De inmediato, orilló la pesada unidad y descendió con un extintor, sin embargo, el equipo no funcionó, lo que permitió que el incendio se extendiera rápidamente.

Elementos de Bomberos Voluntarios acudieron al sitio tras el reporte de emergencia, logrando controlar las llamas antes de que alcanzaran toda la unidad.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas ni mayores daños más allá de la parte posterior de la plataforma.