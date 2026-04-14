Conductora ilesa tras choque con tráiler en Frontera

FRONTERA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a encender las alarmas la tarde de ayer sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde una conductora vivió momentos de pánico al ser impactada por un tráiler que invadió su carril.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió cuando Elida Guillermo, de 41 años, circulaba de sur a norte a bordo de una camioneta Cadillac color gris, dirigiéndose a su jornada laboral en la empresa Joyson Safety System. Sin embargo, al llegar al cruce con la Prolongación Industrial, su trayecto se vio abruptamente interrumpido.

Según los primeros reportes, el operador de un tractocamión tipo Kenworth, en color guindo y perteneciente a la empresa Toasa, realizó una maniobra sin precaución, cerrándole el paso de manera repentina. Sin oportunidad de reaccionar, la conductora terminó impactándose contra la parte media de la pesada unidad, golpeando directamente el tanque de diésel, lo que generó momentos de tensión ante el riesgo de una situación mayor.

A pesar de la magnitud del choque, la mujer logró salir físicamente ilesa, aunque presentó una fuerte crisis nerviosa tras el impacto.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera y socorristas de Cruz Ámbar arribaron al sitio para brindarle atención, logrando estabilizarla sin necesidad de traslado hospitalario. Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente, determinando que el operador del tráiler fue el responsable al invadir el carril de circulación.

El saldo final fue de cuantiosos daños materiales, dejando en evidencia, una vez más, los riesgos de conducir sin precaución en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.