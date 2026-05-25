Accidente en Monclova: choque entre vehículos en bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA, COAH. - La mañana de ayer se registró un accidente vial en uno de los cruces con mayor circulación vehicular de la ciudad, luego de que dos unidades colisionaran sobre el bulevar Harold R. Pape y avenida Monterrey, generando afectaciones momentáneas al tránsito y la movilización de autoridades.

En el percance participaron un automóvil Volkswagen Jetta y una camioneta Suzuki, cuyos conductores terminaron con severos daños materiales en sus respectivas unidades tras el impacto ocurrido en plena circulación.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el choque ocurrió cuando ambas unidades coincidieron en el transitado cruce, provocando que los vehículos quedaran parcialmente obstruyendo la vialidad mientras automovilistas disminuían la velocidad para evitar otro incidente.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se contabilizaron daños materiales. Testigos que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de las autoridades luego de observar las unidades afectadas en medio de la circulación.

Minutos después arribaron elementos de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados.

La circulación en la zona presentó congestionamiento durante varios minutos mientras los oficiales tomaban conocimiento de los hechos y abanderaban el área para prevenir otro accidente en el conflictivo cruce vial.