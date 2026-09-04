Identifican a las tres víctimas de volcadura

MONCLOVA, COAH.- Las tres mujeres que perdieron la vida durante una volcadura registrada sobre la carretera Saltillo-Monclova fueron identificadas por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Hernández Ibarra, de 31 años; Ángela Valeria Rodríguez Castillo, de 27 años, y Daniela Guadalupe Valdés Ordoñez, también de 27 años.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 96, cuando una SUV Suzuki Ertiga, con placas 24E-072 del estado de Coahuila, circulaba con dirección a Monclova.

La unidad era conducida por Cynthia Estephanie de los Santos Sánchez, de 34 años, quien señaló que uno de los neumáticos presentó una falla, lo que provocó que perdiera el control y, posteriormente, la unidad volcara en repetidas ocasiones.

Atención a los lesionados

La conductora portaba el cinturón de seguridad y sufrió una contusión en la nariz. Fue trasladada por la unidad 482 de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al IMSS 2, en código amarillo.

Al sitio acudieron ambulancias de distintas corporaciones para brindar atención a los demás ocupantes.

Cruz Roja trasladó a dos hombres en código verde hacia Monclova, mientras que Protección Civil de Castaños trasladó a otros dos hombres, también en código verde.

Una unidad de GRUM Monclova trasladó a otro hombre en código amarillo.

Las corporaciones realizaron las labores de atención y traslado de los lesionados, mientras las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias para el levantamiento de los cuerpos y la investigación del accidente.