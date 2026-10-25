Policía escolta a paciente hacia urgencias en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Ante la urgencia de recibir atención médica, elementos de Seguridad Pública escoltaron un automóvil particular en el que familiares trasladaban a un paciente desde el fraccionamiento Monclova hasta el área de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando los familiares solicitaron apoyo policial mientras se encontraban sobre la calle Julián Carrillo, en el citado sector habitacional.

El paciente era trasladado en un Fiat gris. Debido a la premura por llegar al hospital, sus acompañantes pidieron la intervención de una patrulla para facilitar el recorrido y evitar demoras durante el trayecto.

Los oficiales atendieron la solicitud y comenzaron a escoltar el vehículo particular rumbo a la unidad médica, con el objetivo de agilizar su llegada.

Durante el recorrido, los elementos preventivos brindaron acompañamiento al automóvil por las vialidades de la ciudad, procurando facilitar su avance hasta el hospital.

La movilización concluyó en el área de urgencias de la Clínica 7, donde los familiares pudieron llevar al paciente para que recibiera atención médica.

La intervención policial respondió a la petición de apoyo de los acompañantes, quienes buscaban reducir el tiempo de traslado ante la necesidad de que el enfermo fuera atendido por personal médico.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre la identidad del paciente, las causas de su padecimiento ni su estado de salud después de su llegada al hospital.

Tampoco se informó si el paciente requirió algún procedimiento médico inmediato o cuál fue su evolución tras ingresar al área de urgencias.