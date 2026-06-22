Aplazan fallo a pastor Acusado por homicidio

MONCLOVA, COAH.- La audiencia en la que se definirá la situación jurídica de Valentín N, director del centro de rehabilitación Esperanza y Amor, fue aplazada para el próximo miércoles luego de que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de homicidio calificado por omisión.

La continuación de la audiencia inicial estaba programada para este lunes en el Centro de Justicia Penal del Distrito Judicial de Monclova, con sede en Frontera. Sin embargo, los abogados del imputado solicitaron el tiempo legal previsto para fortalecer su estrategia de defensa, por lo que el juez reprogramó la diligencia para las 14:00 horas del miércoles.

Valentín N, pastor cristiano y responsable del centro de rehabilitación, enfrenta una investigación derivada de la muerte de un interno ocurrida dentro de las instalaciones del establecimiento. Actualmente permanece bajo una suspensión judicial que mantiene sin efecto la ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima había ingresado apenas unos días antes al centro Esperanza y Amor. Presuntamente sufrió una crisis de abstinencia y posteriormente fue agredida físicamente por trabajadores y residentes del lugar, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado mantiene detenidos a dos presuntos involucrados en la agresión: un empleado del centro y uno de los internos.

La representación social amplió las indagatorias hacia la dirección del establecimiento al considerar que Valentín N, como encargado del inmueble, tenía la obligación de garantizar la seguridad e integridad de las personas internadas, así como de implementar medidas para prevenir situaciones que pusieran en riesgo su vida.

Aunque las agresiones ocurrieron cuando el pastor no se encontraba en el lugar, la Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar una posible responsabilidad por omisión.

El centro de rehabilitación, que atendía a más de 90 personas mediante programas de recuperación y educación, permanece clausurado y bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones.

Valentín N, director del centro Esperanza y Amor, enfrenta cargos por la muerte de un interno. La Fiscalía investiga su posible responsabilidad en el homicidio calificado por omisión, a pesar de que no se encontraba en el lugar durante las agresiones.

La audiencia inicial estaba programada para este lunes, pero fue aplazada para el miércoles a las 14:00 horas. La defensa de Valentín N solicitó tiempo adicional para preparar su estrategia legal. La situación del centro de rehabilitación sigue bajo investigación.