Monclova: orden de aprehensión contra Valentín N por homicidio de interno

MONCLOVA, COAH.– Un juez ordenó la aprehensión de Valentín N, identificado como pastor y responsable del anexo Fe, Esperanza y Amor, luego de que no se presentara a la audiencia en la que debía responder por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y gran ferocidad, relacionado con la muerte de un interno ocurrida el pasado 5 de mayo.

Durante la diligencia judicial, la defensa presentó un comprobante médico para justificar la inasistencia del imputado; sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó que el documento era presuntamente apócrifo, por lo que rechazó la justificación.

Ante esa circunstancia, el juez declaró a Valentín N sustraído de la justicia y libró de inmediato la orden de aprehensión para garantizar su comparecencia y la continuidad del proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado es señalado como probable responsable del homicidio de un interno registrado al interior del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, establecimiento del que era responsable. La causa penal fue judicializada por el delito de homicidio calificado con las agravantes de alevosía y gran ferocidad, por lo que el mandato judicial permanece vigente hasta lograr la localización y detención del acusado.

Tras la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, las corporaciones encargadas de ejecutar mandamientos judiciales iniciaron la búsqueda de Valentín N, quien deberá ser presentado ante la autoridad para continuar con el procedimiento penal correspondiente. Las investigaciones continúan mientras permanece activa la orden de aprehensión, con el propósito de cumplimentar el mandato judicial y poner al imputado a disposición del juez que conoce de la causa.