Vecinos de Monclova alarmados por incendio en vivienda

MONCLOVA, COAG.– Un incendio que alarmó a los vecinos de la colonia Estancias de Santa Anna la madrugada de ayer resultó ser un corto circuito en la mufa de una vivienda, lo que movilizó rápidamente a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas en la calle Venustiano Carranza, número 152, entre Felipe Ángeles y la calle Josefa Ortiz.

Los vecinos del sector reportaron un fuerte incendio proveniente de la vivienda, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de auxilio.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron que la vivienda no estaba en llamas, como inicialmente se había pensado, sino que el incendio se originó en un corto circuito en la mufa, la cual presentó un sobrecalentamiento debido a una falla en el sistema eléctrico.

Afortunadamente, los daños fueron menores y no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el siniestro causó alarma en los vecinos, quienes rápidamente salieron de sus casas para observar la acción de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para resguardar la zona mientras los bomberos procedían a controlar la situación.

La pronta intervención de los bomberos evitó que el fuego se expandiera a otras partes de la vivienda.

El incidente quedó bajo control tras unos minutos.