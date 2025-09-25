Bomberos controlan incendio en tapias abandonadas de Monteviejo

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado en unas tapias abandonadas de la colonia Monteviejo movilizó a las autoridades la noche de este jueves, cuando las llamas comenzaron a consumir un pequeño cuarto de madera, generando una gran preocupación entre los vecinos de la zona.

El siniestro ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando los bomberos recibieron el reporte del incendio en una propiedad ubicada sobre la calle Principal.

La estructura, construida con materiales ligeros, ardía rápidamente, lo que generaba el riesgo de que el fuego se propagara hacia las viviendas cercanas, poniendo en peligro la seguridad de los habitantes de la colonia.

Al arribar al lugar, los elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que la vivienda se encontraba deshabitada desde hacía meses, sin presencia de personas al interior.

Además, verificaron que no existía suministro eléctrico en la propiedad, lo que descartaba cualquier accidente relacionado con instalaciones eléctricas y alimentaba la sospecha de que el incendio podría haber sido provocado intencionalmente.

Los vulcanos comenzaron de inmediato a trabajar en el enfriamiento de la zona afectada, tomando precauciones para evitar que las llamas alcanzaran otras construcciones habitadas en las inmediaciones. Gracias a la rápida intervención, los bomberos lograron controlar el fuego en cuestión de minutos, evitando así una tragedia mayor que podría haber causado graves daños materiales y humanos.

Vecinos de la colonia Monteviejo observaban con preocupación desde sus hogares el avance de las maniobras de extinción. Muchos de ellos temían que las llamas pudieran alcanzar sus viviendas, por lo que agradecieron la rápida respuesta y el eficiente trabajo de los vulcanos, quienes lograron contener el siniestro sin que se reportaran víctimas ni daños mayores.