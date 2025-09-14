Policía Interviene en Violenta Riña en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Una riña campal protagonizada por un grupo de menores, hombres y mujeres, desató el caos en la madrugada del sábado sobre la avenida Las Torres, a la altura del Padrinos Bar, movilizando a elementos de la Policía Municipal tras los reportes de los vecinos que escucharon gritos y golpes.

El altercado, que se dio entre varias personas, incluyó el uso de sillas, palos y golpes, creando una escena de total descontrol.

Según los testimonios de los habitantes de la zona, la pelea comenzó de manera abrupta y escaló rápidamente, causando una gran alarma entre los transeúntes y los comerciantes cercanos al lugar.

Uno de los vecinos, quien presenció la violencia desatada, logró capturar la trifulca con su teléfono móvil, grabando el violento enfrentamiento que, a través de las redes sociales, comenzó a circular rápidamente.

En el video se puede observar cómo los involucrados en la riña se golpeaban sin control, mientras algunos intentaban separar a los más agresivos, pero el caos seguía desbordándose.

De inmediato, los vecinos llamaron a las autoridades para reportar la violencia, lo que llevó a la pronta movilización de unidades de la Policía Municipal. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron al lugar, los involucrados en la riña ya se habían dispersado, huyendo rápidamente al percatarse de la llegada de las patrullas.

A pesar de los esfuerzos de los agentes por localizar a los responsables, la falta de testigos que pudieran ofrecer información precisa y el rápido escape de los rijosos impidió que se lograra su detención. Las autoridades recorrieron los alrededores sin éxito, y los responsables del altercado no fueron localizados.