Estudiante lesionada tras accidente en Monclova: vehículo huyó del lugar

MONCLOVA, COAH.- Una joven estudiante resultó lesionada la mañana de ayer luego de ser embestida por un vehículo que huyó del lugar, cuando intentaba cruzar el bulevar Ejército Mexicano, mejor conocido como bulevar San Buena, en el límite entre Monclova y Frontera.

El accidente se registró a la altura de la colonia 10 de Mayo, uno de los sectores con mayor flujo vehicular en esa importante arteria vial. De acuerdo con los primeros reportes, la joven intentaba atravesar la transitada vía cuando fue alcanzada por un automóvil cuyo conductor no detuvo su marcha tras el impacto.

La fuerza del golpe proyectó a la estudiante sobre la carpeta asfáltica, donde permaneció tendida por varios minutos mientras testigos solicitaban ayuda. Fueron trabajadores de limpieza que realizaban labores en el área quienes acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y resguardarla mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la localidad, quienes valoraron a la lesionada en el lugar y posteriormente le brindaron atención médica debido a las lesiones sufridas durante el percance.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y recabar información que permita identificar al responsable.

El hecho generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales, mientras se exhorta a conductores y peatones a extremar precauciones en esta transitada vialidad para evitar nuevos accidentes.