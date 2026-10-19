SEDENA y policías realizan cateo en Monclova por denuncia anónima

MONCLOVA, Coah.- Un operativo conjunto de corporaciones policiacas y militares derivó en el cateo de una vivienda propiedad de un ciudadano estadounidense, ubicada en el fraccionamiento Monclova, al sur de la ciudad, ante señalamientos sobre la posible venta de narcóticos.

La diligencia se realizó la tarde de ayer en un domicilio de la calle José de Luna, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas.

Con una orden judicial emitida por un juez penal, los elementos ingresaron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes, mientras el sector permanecía bajo vigilancia.

Como parte del despliegue, las corporaciones establecieron un perímetro de seguridad y cerraron la circulación en las calles Melquiades Ballesteros y Julián Carrillo para resguardar el área durante la intervención.

En el operativo participaron elementos de Seguridad Pública de Monclova y Frontera, de la Policía de Acción y Reacción (PAR), de la Policía del Estado, agentes de la Fiscalía General del Estado y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La movilización reunió a corporaciones de los tres niveles de gobierno para ejecutar la diligencia derivada del reporte ciudadano, que señalaba la posible venta de sustancias ilícitas en el inmueble.

El hecho de que la vivienda pertenezca a un ciudadano estadounidense añade un dato relevante al procedimiento; sin embargo, hasta el momento no se había informado oficialmente sobre su posible relación con los señalamientos que originaron la investigación.

Tampoco se habían dado a conocer los resultados del cateo. Las autoridades no habían confirmado detenciones ni el aseguramiento de drogas u otros indicios presuntamente relacionados con la denuncia.

El balance del operativo quedó pendiente de la información oficial que proporcionen las corporaciones participantes o la autoridad investigadora.