Protección Civil permite venta de pirotecnia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hecho que generó molestia entre ciudadanos y comerciantes quedó al descubierto, luego que personal de Protección Civil permitió la continuidad de la venta ilegal de pirotecnia, pese a tratarse de una actividad expresamente prohibida en el estado de Coahuila.

Los acontecimientos se registraron en el cruce de la avenida Obrero Unido y la calle Pino Suárez, donde dos unidades oficiales arribaron tras detectarse un punto de venta de juegos pirotécnicos.

De acuerdo con versiones de testigos, los elementos comenzaron un supuesto procedimiento de decomiso; sin embargo, este nunca se concretó conforme a los protocolos establecidos.

Lejos de asegurar la mercancía o proceder contra los vendedores, los agentes no solicitaron el apoyo de Seguridad Pública, ni dieron aviso a la Fiscalía General del Estado o autoridades estatales, como lo marca la normativa vigente.

Minutos después, tras una llamada telefónica realizada presuntamente por los propios vendedores, los funcionarios regresaron la pirotecnia y se retiraron del lugar, permitiendo que la venta continuara sin mayor problema.

La escena fue presenciada por vecinos y comerciantes del sector, quienes calificaron la actuación como, selectiva y fuera del marco legal, al considerar que se aplicó un criterio discrecional en una actividad que está prohibida.

Cabe recordar que la venta de pirotecnia se encuentra restringida con el objetivo de prevenir incendios, lesiones graves y tragedias, especialmente durante la temporada decembrina.