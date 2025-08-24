Joven denuncia violencia de género: agresión y abuso en hotel de Frontera

MONCLOVA, COAHUILA.– Un grave caso de violencia de género se registró la mañana de ayer, luego que una joven denunció haber sido víctima de agresiones físicas y abuso sexual a manos de su expareja, quien además la despojó de su teléfono celular y la abandonó en la habitación de un hotel del municipio de Frontera.

De acuerdo con la denuncia presentada por la afectada, alrededor de las 08:40 de la mañana recibió una llamada de su ex, identificado como Juan Estrada, quien le ofreció llevarla a su trabajo. La joven aceptó el traslado, sin imaginar que en el camino el sujeto desviaría la ruta para conducirla a un hotel en Frontera.

Una vez en el lugar, la denunciante relató que fue ingresada a la fuerza, donde el agresor la abusó sexualmente y la golpeó en repetidas ocasiones, incluso trató de estrangularla. Tras el ataque, también le robó un iPhone 13 Pro y finalmente la dejó abandonada en el sitio.

Trabajadores del establecimiento, al percatarse de la situación, auxiliaron a la joven prestándole un teléfono para comunicarse con su madre, quien acudió en su apoyo. Posteriormente, la víctima logró trasladarse a su lugar de trabajo en Monclova, donde solicitó la intervención de las autoridades.

La afectada indicó que su agresor vive en el municipio de San Buenaventura, sin embargo, hasta el momento de la denuncia el señalado no había sido detenido. El caso ya es investigado por las autoridades competentes, quienes buscan dar con el paradero del responsable para que responda por los hechos.