Detenido por agresión en caso de violencia familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle Ermita, en la colonia Colinas de Santiago, donde una mujer fue agredida por su pareja sentimental, la tarde de ayer.

Alrededor de las 12:30 horas, las autoridades recibieron la llamada de auxilio de una mujer, quien se identificó como Miriam Janeth Cedillo Zapata, de 29 años, quien se encontraba visiblemente alterada y solicitaba ayuda.

En su relato, la mujer comentó que su pareja no la dejaba entrar a su casa, argumentando que se trataba de su ropa, y que al lograr ingresar, él la golpeó, dándole varias cachetadas en el rostro mientras la acusaba de infiel.

Durante el forcejeo, la mujer alegó haber sido arrojada contra la cama y arañada en los brazos, mientras intentaba defenderse.

Cuando los oficiales se acercaron al lugar, Máximo Martín Hernández Méndez, de 37 años, en actitud agresiva, expresó que no quería a la mujer en la casa y amenazó con golpearla nuevamente si quedaba en el lugar.

Por ello, Máximo Martín fue detenido y trasladado junto a la víctima a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Él quedó a disposición del juez calificador, quien se encargó de consignarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres bajo cargos de violencia familiar, amenazas y lo que resulte del caso.