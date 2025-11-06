Ataque con machete en Monclova deja a hombre herido

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una reunión tranquila terminó convertido en una escena de terror para Jorge Enrique Chapa Abundis, quien fue salvajemente golpeado y atacado con un machete por un grupo de sujetos en la colonia El Campanario, la noche del miércoles.

El ataque ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando Jorge caminaba sobre la calle Las Misiones tras retirarse de una convivencia.

De acuerdo con el afectado, fue interceptado por varios hombres que comenzaron a provocarlo sin motivo aparente.

Al verse rodeado y superado en número, intentó alejarse del lugar, pero uno de ellos comenzó a agredirlo.

La riña escaló violentamente cuando los individuos sacaron machetes y comenzaron a golpearlo. Jorge recibió una profunda herida en la mano izquierda, así como un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido.

En medio del ataque, los agresores también le arrebataron su teléfono celular antes de huir.

Vecinos que escucharon los gritos de auxilio salieron a la calle y alertaron a los números de emergencia.

Minutos después, socorristas de la Cruz Roja Mexicana arribaron y brindaron atención pre hospitalaria a Jorge, quien fue estabilizado y trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal montaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron ubicar a uno de los presuntos agresores.

El detenido fue identificado como Enrique Rivera Ozuna, quien al momento de su arresto aún llevaba consigo un machete de grandes dimensiones.

El hombre fue asegurado y canalizado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por las lesiones ocasionadas y la portación del arma blanca.