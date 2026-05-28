Tres lesionados en volcadura de camioneta en Escobedo

ESCOBEDO COAH.-Una aparatosa volcadura registrada la tarde de este jueves sobre la carretera federal número 57 dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas con heridas de consideración, además de una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad en el municipio de Escobedo.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas en el kilómetro 50 del tramo Monclova-Sabinas, entre el ejido Estación Hermanas y la congregación Menonita. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar una camioneta fuera de la carpeta asfáltica y completamente destrozada luego de dar múltiples volteretas.

Tras el reporte, al sitio se movilizaron elementos del Mando Único, oficiales de la Policía Acción y Reacción (PAR), socorristas de Protección Civil de Escobedo y paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila, quienes encontraron una camioneta Ford Super Duty blanca severamente dañada a un costado de la carretera.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad salió abruptamente del camino y comenzó a volcar hasta terminar nuevamente sobre sus cuatro ruedas entre la maleza.

Los cuerpos de rescate atendieron a los tres ocupantes de la camioneta. Dos de ellos presentaron golpes menores y no requirieron traslado hospitalario; sin embargo, Francisco Jesús Muraira Torres, de 38 años, sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado inicialmente al Hospital General Amparo Pape de Benavides y posteriormente canalizado a la Clínica 7 del IMSS, donde permaneció bajo observación médica especializada.

Las autoridades informaron que los tripulantes viajaban desde Piedras Negras con destino a Monterrey. Peritos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.