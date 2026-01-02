Volcadura de camioneta en carretera 53 deja dos heridos en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este viernes sobre la carretera federal número 53, luego de que una camioneta sufriera una aparatosa volcadura que dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas con heridas de consideración.

El accidente se registró minutos antes de las 16:00 horas, cuando una camioneta Ford Ranger color blanco que circulaba con rumbo al norte salió abruptamente de la carpeta asfáltica. La unidad era tripulada por Ismael González Mata, quien conducía el vehículo, y Juan González, ambos originarios de Monterrey y con destino a la ciudad de Monclova.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, los ocupantes transportaban varios kilos de barbacoa, producto que comercializan de manera cotidiana. Mientras avanzaban por la vía federal, uno de los neumáticos traseros se reventó de forma repentina, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

Al intentar frenar de manera intempestiva, las llantas traseras se bloquearon, ocasionando que la camioneta se deslizara fuera del camino. Posteriormente, el vehículo dio varias volteretas hasta quedar detenido a un costado de la carretera, presentando severos daños materiales.

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso a las autoridades, lo que permitió la pronta llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los dos tripulantes, quienes presentaban múltiples golpes derivados del impacto.

Debido a la magnitud de las lesiones, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San José para su valoración médica. Personal médico informó que Ismael González Mata sufrió un fuerte golpe en la cabeza, motivo por el cual quedó bajo observación especializada, mientras que Juan González presentó diversas contusiones en el cuerpo, sin que se reportaran heridas de gravedad.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para restablecer la seguridad en la zona.