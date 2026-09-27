Volcadura de tractocamión en Castaños: conductor ileso

CASTAÑOS, Coah.- Un tractocamión de doble remolque tipo pipa volcó durante la mañana a un costado de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo, a la altura del ejido El Márquez, sin que el conductor resultara lesionado.

Automovilistas que circulaban por esta vía federal observaron la pesada unidad fuera de la carpeta asfáltica y reportaron el accidente a las autoridades.

El vehículo quedó recostado a un costado de la carretera, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia debido a las características de la unidad y al riesgo que representaba una posible fuga de combustible.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Castaños acudieron al lugar para verificar las condiciones de seguridad y atender la situación.

Tras realizar la inspección correspondiente, las autoridades confirmaron que los depósitos de la pipa se encontraban sin líquido flamable, por lo que no se registró una contingencia mayor relacionada con derrame de combustible.

El conductor logró salir ileso del accidente y no requirió atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes por el percance.

La unidad permaneció a un costado de la carretera mientras se desarrollaban las labores de atención y supervisión del área.

De acuerdo con la información disponible, el accidente dejó únicamente daños relacionados con la volcadura del tractocamión, sin que se reportaran personas lesionadas.