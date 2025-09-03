Joven encontrada inconsciente en motel de la avenida Montessori

Lo que parecía una escapada romántica terminó en emergencia médica, luego de que una joven fuera trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides tras ser encontrada inconsciente y drogada en un motel de la avenida Montessori, la madrugada de este miércoles.

El incidente movilizó a las autoridades alrededor de las 07:30 horas en la habitación 6 del motel, ubicado a la altura de la colonia Miguel Hidalgo.

Una empleada de recepción pidió ayuda a las autoridades tras recibir a un cliente desesperado que solicitaba una ambulancia para su acompañante, Wendy 'N', de 28 años, quien de la nada perdió el conocimiento.

La sorpresa vino después: el "caballero" que había llevado a la mujer al motel huyó antes de la llegada de los socorristas, dejando a Wendy ´N´ y a su amiga Ilka ´N´ a su suerte, como para que experimentaran la independencia forzada mientras llegaban las autoridades municipales.

Socorristas de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato, auxiliaron a la joven y la trasladaron al hospital para recibir atención médica especializada, mientras que su acompañante... bueno, ese decidió probar la fuga estilo Houdini.

La empleada del motel solo pudo aportar que ambos ocupaban la habitación desde las 4 de la madrugada, sin más datos del misterioso "romántico" que dejó a las dos jóvenes en un aprieto. Las autoridades se limitaron a colaborar con los paramédicos y levantar el reporte correspondiente, mientras la joven, de quien se supo se encontraba drogada, permanece bajo supervisión médica, estable pero con un susto que difícilmente olvidará.