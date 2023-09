Zafarrancho en oficinas de Relaciones Exteriores

MONCLOVA, COAH.- Por cobrar más barato el trámite de visas, cuatro asesoras denunciaron el acoso que padecen a manos de su ex patrón, José María Lara Moreno, dueño de la agencia de viajes Lara, quien a toda costa, con una guerra sucia, busca deshacerse de la competencia.

Fue la mañana de ayer cuando hasta las instalaciones de la Comandancia Municipal arribaron Alejandra y Yesenia González, además de Silvana Cuellar, esto luego que su compañera, Diana López fue asegurada por elementos preventivos junto a otra mujer, cuando presuntamente se enfrascaron en un escándalo al exterior de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicadas frente al bulevar Francisco I. Madero.

´Estamos hartas que no nos deje trabajar, nosotras trabajamos con él pero por sus malos manejos optamos por empezar a realizar los trámites de forma independiente. La molestia del señor es que cobramos mucho más barato, nosotros te decimos ´la visa te sale en 160 dólares, más 1200 del viaje y nosotros solo cobramos 500 pesos´, mientras que él y su gente, a la que no tiene ni asegurada, cobra más de 6000 pesos´ explicaron las tres asesoras mientras esperaban al exterior de la jefatura a su compañera, que fue acusada por ´la competencia´ de haberla atacado.

Las mujer denunciaron públicamente que, por orden de su ex jefe, han sido acosadas y hasta amenazadas con que dejen de ir en búsqueda de clientes para el trámite de expedición o renovación de visa.

´El martes pasado también me detuvieron, él siempre dice que conoce gente y nos amenaza, lo que no entendí es porqué nada más a mí me arrestaron´ indicó Alejandra, quien cuenta con cuatro meses de gestación.

Ambas mujeres fueron presentadas ante el juez calificador en turno, Diana López dio su versión al igual que su ´rival´, quien trabaja para Viajes Lara, por lo que al escucharlas, determinó que no había motivo para su detención por lo que las dejó en libertad ya que no se comprobó agresión física por parte de ninguna de las involucradas en el zafarrancho.

´No puede ser posible, nosotras estamos ahí afuera ofreciendo nuestro servicio y si hablamos con algún posible cliente, viene su gente y empieza a insultarnos para provocarnos, estamos hartas. Este señor ya cuenta con denuncias por acoso por parte de una de sus ex trabajadoras, queremos que nos deje trabajar pues el sol sale para todos´ concluyeron las asesoras, quienes agregaron que formalizaran una denuncia en contra de su ex patrón.