Los 6 avances tecnológicos que están revolucionando el turismo

Viajar es la suma de pequeñas decisiones: qué lugar visitas, en qué hotel te hospedas, qué ruta sigues. Pero para que tus elecciones fluyan y tu viaje sea una experiencia inolvidable, existe todo un despliegue de tecnología que no siempre se nota, pero que "conspira" a tu favor.

Desde los consejos personalizados de la IA hasta las reseñas de Google Maps, viajar es hoy una experiencia mucho más tecnológica que nunca.

¿Sientes curiosidad? Te contamos cuáles son las innovaciones más importantes que transforman tus vacaciones.

1. IA y personalización

La inteligencia artificial es el agente de viajes que mejor te conoce. Analiza tus hábitos y gustos para ofrecerte los hoteles, restaurantes y actividades turísticas que mejor encajan con tu personalidad y presupuesto.

Por eso, no es casualidad que la personalización sea una de las tendencias de viaje para 2026 alrededor del mundo. Sin importar a qué país viajes, los chatbots con IA son capaces de responder tus dudas al instante. ¿Quieres saber si tu vuelo se retrasó? ¿Eres intolerante al gluten? La IA está a tu lado para que vivas la mejor experiencia viajera.

2. Tecnología sostenible

Al viajero actual le importa el planeta, y la tecnología sostenible permite que el turismo reduzca su impacto ambiental mientras tú te la pasas increíble. Si a ti también te preocupa el medio ambiente, considera a las "innovaciones verdes" como tus aliadas cuando estés de viaje:

Descarga una app para calcular tu huella de carbono y toma decisiones de viaje que combinen el respeto ambiental y con tus necesidades y preferencias.

Elige hoteles sostenibles que utilicen energías renovables y sistemas para gestionar residuos, ahorrar agua y mejorar su eficiencia energética.

Antes de comprar tus boletos de avión, investiga qué aerolíneas cuentan con estrategias para reducir su impacto ambiental negativo.

3. eSIM internacionales

Las eSIM son tarjetas SIM digitales que te permiten conectarte a internet en el extranjero, como si estuvieras en México. Es decir, eliminan la necesidad de buscar una tienda y perder tiempo al llegar al aeropuerto. Además, al dejar de depender del WiFi público, no te expones a amenazas de ciberseguridad.

Con una SIM virtual internacional puedes hacer llamadas, escuchar música en Spotify y usar mapas y apps de traducción sin preocuparte por tarifas de roaming en el extranjero. Por otra parte, al tratarse de una tecnología 100% digital, ayudas a reducir desechos plásticos.

4. Realidad virtual

Gracias a las simulaciones digitales puedes explorar ciudades antes de llegar a ellas, e incluso viajar al pasado. Además, la planificación del viaje es más sencilla, ya que puedes visitar hoteles para "probar" las habitaciones y asistir a tours guiados o vivir experiencias de aventura desde la comodidad de tu casa.

Las ventajas de la realidad virtual (VR) van más allá de la organización y el diseño de proyectos. La VR también convierte el turismo en una industria más inclusiva para personas con movilidad reducida o un presupuesto limitado.

5. Blockchain

¿Te preocupan los pagos online? El blockchain es un registro digital que, aplicado al turismo, protege tus reservas y transacciones. De este modo, si reservas un hotel en otro país, tus interacciones monetarias y documentos de viaje quedan protegidos.

Esto permite que los viajes internacionales sean más seguros, ya que las leyes suelen variar más allá de cada frontera. Además, el blockchain también reduce las posibilidades de cometer errores administrativos y aumenta la confianza entre turistas, hoteles, aerolíneas y agencias de viajes.

6. Internet de las cosas (IoT)

El internet de las cosas permite que objetos físicos se conecten a internet. En el mundo de los viajes de negocios y el turismo, gracias al IoT puedes tener:

Maletas que puedes rastrear desde tu celular.

desde tu celular. Habitaciones de hotel capaces de gestionar la temperatura y las luces a tu gusto, y de forma automática.

a tu gusto, y de forma automática. Sensores en aeropuertos cuya función es optimizar filas y agilizar los tiempos de espera.

cuya función es optimizar filas y agilizar los tiempos de espera. Llaves digitales para abrir puertas con tu smartphone.

para abrir puertas con tu smartphone. Monitoreo de vuelos y trenes en tiempo real.

en tiempo real. Personalización de vuelos , como el respaldo de los asientos y la oferta de entretenimiento.

, como el respaldo de los asientos y la oferta de entretenimiento. Sistemas de reconocimiento facial para incrementar la seguridad en aeropuertos.

En conclusión, la tecnología actual trabaja para que viajar sea más seguro, cómodo y personalizado, sin que por ello dañes al planeta durante tus vacaciones.