Sergio Mayer queda fuera de La Casa de los Famosos 6: su polémica aventura en el reality termina antes de lo esperado

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos 6 sorprendió a la audiencia con la salida de uno de sus participantes más controversiales: Sergio Mayer. El actor, cantante y político mexicano se convirtió en el tercer eliminado de la temporada, poniendo fin a una participación que desde el inicio estuvo rodeada de polémica.

De la política al reality... y de regreso

La presencia de Mayer en el programa llamó la atención incluso antes de que comenzara el reality. Para poder participar, el también diputado solicitó licencia en la Cámara de Diputados, lo que generó debate en redes sociales y en el ámbito político.

Su entrada al programa fue presentada como la de un participante experimentado en este tipo de formatos, especialmente por su recordado paso por realities televisivos. Sin embargo, lo que parecía ser una estrategia fuerte dentro del juego terminó por no convencer al público.

La noche de la eliminación

Durante la gala dominical, Mayer llegó a la recta final de la eliminación junto a la actriz Julia Argüelles. Tras revelarse los resultados de la votación del público, el anuncio fue claro: Sergio Mayer recibió el menor apoyo y tuvo que abandonar la casa después de apenas tres semanas en competencia.

Su salida generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos celebraron su eliminación, otros debatieron sobre su estilo de juego, considerado por muchos como confrontativo.

Una participación llena de controversia

La estancia del actor dentro del reality no estuvo libre de tensiones. Discusiones con otros habitantes y momentos de confrontación lo colocaron frecuentemente en el centro de la polémica.

Incluso, el propio Mayer reconoció tras su salida que su forma de jugar —directa y estratégica— pudo influir en la decisión del público.

¿Volverá al Congreso?

Con su salida del programa, la pregunta que muchos se hacen ahora es si Mayer retomará sus actividades políticas.

Al haber solicitado licencia y no haber renunciado a su cargo, el político podría reincorporarse a sus funciones en la Cámara de Diputados una vez finalizada su participación mediática.

Sin embargo, su paso por el reality también ha tenido repercusiones dentro de su partido, donde incluso se han abierto procesos internos para evaluar su conducta.

Reality, polémica y política

La historia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos 6 se convirtió en un caso peculiar donde televisión, política y espectáculo se mezclaron.

Aunque su participación fue breve, logró mantenerse en el centro de la conversación pública. Ahora, con su salida del programa, la atención se traslada nuevamente a su futuro político y a la posibilidad de que regrese a la vida legislativa.