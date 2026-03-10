Rosalía desata polémica por admirar a Pablo Picasso: el debate sobre separar al artista de su obra

La cantante española Rosalía volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales, pero esta vez no por su música. Una opinión sobre el legendario pintor Pablo Picasso provocó críticas y reabrió un debate cultural que lleva décadas sin resolverse: ¿se puede admirar la obra de un artista sin justificar su vida personal?

El comentario que encendió la polémica

Durante una charla con la escritora argentina Mariana Enríquez, Rosalía habló sobre sus influencias artísticas y mencionó a Picasso como uno de los creadores que más le interesan.

La cantante explicó que siempre ha podido disfrutar del arte de un creador incluso si su comportamiento personal fue cuestionable, señalando que no le molesta separar al artista de su obra. Incluso dijo que le gusta la valentía con la que Picasso experimentaba con distintos estilos y épocas en su pintura.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Las críticas: "No se puede ignorar el contexto"

En redes sociales, muchos usuarios recordaron que la figura de Picasso también está rodeada de controversias por su comportamiento con las mujeres.

Diversos testimonios y estudios sobre su vida lo describen como una persona cruel o manipuladora con algunas de sus parejas, lo que ha llevado a varios historiadores a revisar su legado desde una mirada crítica.

Por eso, algunos internautas criticaron a Rosalía por expresar admiración hacia el pintor, argumentando que el arte no puede desligarse completamente de la conducta de quien lo crea.

Un debate que divide al mundo del arte

El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente en la cultura contemporánea: separar o no la obra del artista.

Hay quienes defienden que el valor artístico puede existir por sí mismo, independientemente de la moralidad del creador. Otros consideran que ignorar el comportamiento del artista implica minimizar acciones problemáticas o injustas.

Las palabras de Rosalía, lejos de cerrar la discusión, reactivaron este dilema que atraviesa museos, universidades y redes sociales.

Cuando el arte y la moral chocan

La controversia demuestra que figuras históricas como Picasso siguen generando debate décadas después de su muerte. Su impacto en la historia del arte es innegable, pero su vida personal continúa siendo objeto de revisión.

Mientras tanto, la opinión de Rosalía se suma a una larga lista de posturas en un tema que parece no tener una respuesta definitiva.

La pregunta sigue abierta: ¿Es posible admirar una obra maestra sin pensar en quién la creó?