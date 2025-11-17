Kanye West regresa a México: conciertos en 2026 en CDMX

Kanye West anunció una segunda fecha en concierto para Ye Live en México 2026.

Es oficial, el rapero estadounidense de 48 años de edad, Kanye West llegará a México en concierto con su gira Ye Live para 2026.

Los conciertos de Kanye West llegan 18 años después de no presentarse en vivo en nuestro país, tras su visita en 2008 en el Palacio de los Deportes.

¿Cuáles son las fechas y precios de los conciertos?

Kanye West sumó una nueva fecha en concierto para México como parte de la gira Ye Live que llegará a la CDMX en 2026.

Con ello los detalles de boletos, precios y fechas del concierto Ye Live con Kanye West en México son los siguientes:

Fechas: 30 y 31 de enero 2026

Sede: Plaza de Toros “La México”

Preventa: Ya activa

Precio de boletos:

Palcos: $24,800

Barrera: $18,600

1Er Tendido: $12,400

Personas con discapacidad: $6,200

2do tendido A: $6,200

2do tendido B: $6,200

Lumbreras: $3,348

Grada General 2: $2,852

Grada General 1: $2,852

¿Qué se espera de la gira Ye Live en México?

La gira Ye Live promete ser un evento memorable, dado el tiempo que ha pasado desde la última presentación de Kanye West en México. Los fanáticos están ansiosos por ver al artista en el escenario, y la preventa de boletos ya ha generado un gran interés.

¿Cómo adquirir boletos para los conciertos de Kanye West?

Los boletos están disponibles a través de plataformas autorizadas. Se recomienda a los interesados estar atentos a la preventa y a las fechas de venta general para asegurar su lugar en este esperado evento.