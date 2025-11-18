Disney libera el primer vistazo al live-action de Moana y confirma su fecha de estreno

Disney por fin presentó el primer tráiler del esperado live-action de Moana, una de las producciones más queridas del estudio en la última década. El breve teaser dejó ver un adelanto del mundo marítimo que volverá a cobrar vida, ahora con actores reales y escenarios que evocan la Polinesia Francesa.

¿Qué se puede esperar del tráiler?

En este primer vistazo, el mar y sus criaturas, junto a Moana y Maui, lucen espectaculares, anticipando una adaptación que buscará mantener el espíritu de la película animada mientras traslada su historia a un entorno realista. Catherine Laga'aia dará vida a Moana, mientras que Dwayne Johnson retomará su papel como Maui.

¿Cuál es la fecha de estreno?

La mejor noticia llegó acompañada del tráiler: la fecha oficial de estreno. La nueva versión de Moana llegará a los cines el 10 de julio de 2026, justo en plena temporada de verano, ideal para que públicos de todas las edades puedan disfrutar de la aventura.

El proyecto fue anunciado en 2023, por lo que el camino hacia su realización ha sido largo. Con este primer adelanto, la expectativa aumenta, especialmente por el enorme parecido de Laga'aia con el personaje y por lo que se espera ver de Johnson en próximos avances.