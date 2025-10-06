Aldo De Nigris gana reality show y Gobierno de Nuevo León desmiente asueto

Gobierno de Nuevo León desmiente asueto por triunfo de Aldo De Nigris en la Casa de los Famosos

Otro regiomontano ganó el popular, y polémico, reality show de TelevisaUnivisión y EndemolShine Boomdog, ´La Casa de los Famosos´; se trata del influencer Aldo De Nigris, quien se une a la lista de ganadores del programa de televisión como Wendy Guevara y Mario Bezares, además de obtener el premio de cuatro millones de pesos.

En redes sociales comenzó a circular un comunicado presuntamente emitido por Gobierno de Nuevo León en el que se informaba sobre la suspensión de clases y actividades en el estado.

Es decir, que el lunes 6 de octubre sería tomado como un ´asueto´ a nivel estatal por el triunfo del influencer de 26 años.

Sin embargo, la administración de Samuel García salió a desmentir el comunicado y dicho asueto, al afirmar que se trata de una imagen falsa y que no se ha decretado ningún tipo de suspensión de actividades escolares ni en el ámbito laboral.

Además de exhortar a la población a mantenerse informada a través de canales y cuenta oficiales del Gobierno del Estado, a su vez, no difundir información sin verificar antes.