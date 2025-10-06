TikTok: novio rompe título universitario de su pareja tras confrontación por infidelidad

Enfrentó a su novio por infiel y él se vengó destruyendo su título universitario.

Una joven encaró a su novio por infiel, este negó todo y en venganza destruyó el título universitario de su exnovia.

A través de TikTok, una joven identificada como Samantha, dio a conocer que su novio le rompió su título universitario tras acusarlo de infiel.

Esto luego de que ella lo enfrentara tras saber, por otra persona, que él le había sido infiel en la Navidad pasada.

En su video de TikTok, Samantha mencionó que una persona, de la cual no reveló su identidad, le dijo que su novio le había sido infiel en Navidad.

Tras esto, ella fue con su novio para aclarar dicha infidelidad, la cual él negó y exigió que se le revelara la identidad de la persona que le contó eso.

Como ella se negó, su ahora exnovio amenazó con romper el título universitario de Samantha, el cual ella había olvidado en la casa de su pareja en una de sus visitas.